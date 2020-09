Poste: anche sconto cashback per Postepay Connect

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Arriva una nuova funzionalità per Postepay Connect, la soluzione integrata di Poste per i pagamenti e la telefonia: la possibilità di ricevere uno sconto in cashback per i Giga del piano tariffario (100 GB) non consumati nel mese. Lo sconto, fino a un massimo quattro euro al mese, spiega una nota, verrà accreditato direttamente sulla Carta Postepay Evolution e potrà essere utilizzato senza vincoli temporali e per qualsiasi tipologia di spesa.

Con Postepay Connect Back, questo il nome della nuova offerta, restano valide tutte le funzionalità che la hanno caratterizzata sin dal lancio: tra queste il trasferimento gratuito e in tempo reale di Giga tra due SIM Connect (G2G) o di somme di denaro tra due Postepay (p2p); l'acquisto di Giga Extra in App Postepay e il rinnovo del piano tariffario entrambi con addebito sulla Carta prepagata Postepay Evolution.

Postepay Connect è nata nel 2018 e integra una carta prepagata e dotata di IBAN, la Postepay Evolution, con una tariffa telefonica dedicata su SIM PosteMobile, offrendo la possibilità di gestire i servizi di pagamento e quelli di telefonia da un unico punto di accesso, l'App Postepay. (ANSA).