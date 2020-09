Borsa. Milano gira a -0,54%, corsa a parte per Pirelli

(ANSA) - MILANO, 08 SET - La Borsa di Milano, dopo un avvio positivo, cambia subito passo e gira in negativo con il Ftse Mib che lascia lo 0,54% a 19.631 punti. Mentre lo spread resta poco mosso sotto i 152 punti base. Tra i titoli più venduti Prysmian (-2,61%) Interpump (-2,41%). Poi Nexi (-1,71%) dopo la corsa della vigilia con il riaffacciarsi di ipotesi di un accordo con Sia. Negativa anche Atlantia ((-1,45%) con il nodo Aspi che dovrebbe fare passi avanti questa settimana.

Seduta a parte invece per Pirelli che sale del 4,59% con il 'buy' di Citi e un prezzo obiettivo a 4,60 euro. Nell'energia in ripresa Saipem (+1,18%) e Tenaris (+1,15%). Tra gli altri titoli positiva Tim ((+0,77%) mentre l'offerta per Oi insieme a Telefonica e Vivo va al voto dell'assemblea dei creditori.

(ANSA).