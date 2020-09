Borsa: Milano male (-2,1%) con Europa dopo Wall street

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Mercati azionari del Vecchio continente tutti molto deboli anche dopo l'avvio di Wall street: Milano scende del 2,1%, Parigi di due punti percentuali, Francoforte dell'1,4%, Londra di circa un punto percentuale.

In Piazza Affari, che come gli altri listini paga il calo del prezzo del petrolio e lo scivolone dei titoli tecnologici, Tenaris cede il 4%, Eni tre punti e mezzo, Unicredit oltre il 3%, con Tim in calo del 2,2%.

In un clima che resta molto nervoso e volatile, Fiat cede un punto percentuale, con Cnh sulla parità e Pirelli, unica tra i gruppi principali in chiaro aumento, che sale del 2,2% dopo un report positivo di Citi. (ANSA).