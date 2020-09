Mediaset: pronto confronto P.S. Berlusconi-de Puyfontaine

(ANSA) - MILANO, 07 SET - E' pronto il primo confronto tra l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, e l'a.d. di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, dopo le decisioni dei tribunali internazionali.

Da quanto si apprende, non sarà un confronto in persona, ma una chiamata alla quale si lavora da giorni. Un'ipotesi è che possa tenersi domani nella giornata del Cda di Mediaset, mentre fonti vicine al Biscione negano che il confronto sia in già calendario. Mediaset ufficialmente non commenta le agende del management. (ANSA).