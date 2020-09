Italmobiliare:completa acquisto 60% Officina S.Maria Novella

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Italmobilliare ha perfezionato l'acquisizione del 60% del capitale di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella. Ad esito dell'operazione, conclusa oggi, che ha comportato un esborso pari a 120 milioni di euro, Italmobiliare incrementa la propria quota nella società all'80% dal 20% detenuto in precedenza.

"L'impegno di Italmobiliare mira a preservare l'autenticità dei prodotti e a sviluppare ulteriormente il valore generato dalla società non solo per azionisti e dipendenti ma anche per tutta la città, che ha saputo negli anni conservare e valorizzare una attività così singolare e prestigiosa", sottolinea in una nota il Consigliere delegato di Italmobiliare Carlo Pesenti, che assume la carica di nuovo presidente di Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella. (ANSA).