Borsa Italiana: record per 4/a edizione Italian Equity Week

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Numeri da record per la quarta edizione dell'Italian Equity Week organizzata da Borsa Italiana che si tiene, dal 7 al 18 settembre, per la prima volta, in formato interamente digitale e copre due settimane di incontri tra aziende italiane ed investitori global dei principali settori dell'economia: Consumer Goods & Services, Infrastrutture, Energia, Beni e Servizi Industriali, Healthcare e Finanza.

In tutto attesa la partecipazione di 75 società (di cui 72 quotate, oltre i due terzi della capitalizzazione di mercato di Piazza Affari) e oltre 340 investitori in rappresentanza di 190 case di investimento in 4 continenti. Oltre 2.000 gli incontri previsti.

"Il passaggio da appuntamento fisico a virtuale - commenta Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana - non ha impedito la continuazione del trend degli ultimi anni che mostra un continuo aumento dei partecipanti confermato anche in questa quarta edizione dell'Italian Equity Week. Il crescente successo sottolinea l'apprezzamento delle principali aziende italiane e della comunità finanziaria globale".

"Per molte delle società presenti, si tratta anche del primo importante appuntamento con gli investitori, sui risultati del primo semestre post emergenza Covid-19: il confronto con i principali investitori internazionali e domestici sulle prospettive di ripresa economica, non solo del nostro Paese ma dell'intera economia globale, sarà quindi di particolare interesse", conclude Jerusalmi. (ANSA).