Essilux: presenta appello a Rotterdam contro GrandVision

(ANSA) - MILANO, 04 SET - EssilorLuxottica conferma che presenterà appello contro la decisione che respinge la richiesta di informazioni avanzata della società a GrandVision. Lo rende noto un comunicato del gruppo delle lenti e delle montature, che da un anno ha aperto l'operazione da circa 7 miliardi iniziali per l'acquisizione della catena di distribuzione con base in Olanda.

EssilorLuxottica, dopo una prima decisione sfavorevole del Tribunale di Rotterdam del 24 agosto scorso, "osserva con preoccupazione come GrandVision continui a negare l'accesso a informazioni rilevanti sulla gestione del business durante l'epidemia di COVID-19. Le azioni legali, compreso l'appello, non incidono sul decorso delle procedure antitrust ancora aperte presso le autorità competenti", conclude il gruppo nel quale si è fusa Luxottica fondata da Leonardo Del Vecchio. (ANSA).