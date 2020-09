Borsa: Europa tiene, Madrid bene con Bankia-Caixa

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Mercati azionari del Vecchio continente in rialzo anche se con intonazioni diverse: Francoforte sale di qualche frazione di punto, Londra dello 0,4% e Parigi e Milano con l'indice Ftse Mib dello 0,6%. Fa meglio Madrid, che cresce di oltre un punto percentuale anche sull'intesa Bankia e Caixabank, i cui titoli sono in rialzo rispettivamente del 25% e dell'11%.

Il progetto di fusione che creerebbe un colosso da oltre 650 miliardi di asset in gestione in Spagna creando una delle maggiori banche domestiche spinge anche il settore finanziario in Piazza Affari, con Banco Bpm in aumento del 2% e Unicredit dell'1,6%. Ma a Milano spicca ancora Mediaset che sale del 6% a 1,68 euro dopo un massimo a quota 1,76, con Pirelli e Fca in aumento di oltre due punti percentuali.

Fiacca Generali (-0,4%), piatte Eni ed Enel, in calo di circa un punto Exor, mentre Italgas e Saipem pagano anche le incertezze del prezzo del petrolio e perdono oltre l'1%. (ANSA).