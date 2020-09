Borsa: Europa in rosso con Wall Street, tengono le banche

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Girano in rosso, con Wall Street che torna in forte calo, le principali Borse europee. La peggiore è Francoforte (-1,8%), seguita da Parigi (-1,2%), Londra (-0,8%) e Madrid (-0,3%). Negativa Milano (-0,9%), con lo spread Btp-Bund a 149,5 punti.

L'indice d'area, Stoxx 600, perde l'1%, ma tengono le banche, con picchi di Caixa (+13,7%) sull'ipotesi di fusione con Bankia (29,1%), ma anche Banco de Sabadell (+13,4%) e Commerzbank (+8,7%). Negativi i petroliferi, da Koninklijke (-2,2%) a Neste Oyj (-1,4%), con eccezioni come Repsol (+1,4%), col greggio in forte discesa (wti -3,2%) a 40 dollari al barile.

Cedono qualcosa, ma rimangono in rialzo le auto, da Renault (+4,6%) a Peugeot (+3,4%) e Fca (+2,7%). Male i semiconduttori, da Stm (-3,3%) a ams (-2,6%). (ANSA).