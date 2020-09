Borsa: Asia paga scivolone Wall street, male Sidney (-3%)

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Mercati asiatici tutti in negativo dopo il 'sell off' di ieri sulla Borsa Usa: Tokyo ha ceduto l'1,1% finale, con Hong Kong che in chiusura segna un calo di un punto percentuale e mezzo, ma soprattutto forti vendite a Sidney, che ha chiuso in ribasso del 3% tra lo scivolone di diversi titoli tecnologici e delle materie prime.

Attorno all'1% il calo sui listini azionari cinesi, con Seul che ha ceduto l'1,1% e Mumbai che registra a seduta ancora aperta un ribasso di oltre l'1%, con Singapore in calo dell'1,3%.

Deboli i futures sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).