Bankia-Caixa trattano fusione, primo gruppo bancario Spagna

Le due banche spagnole Bankia e Caixabank studiano una fusione accelerata per fare fronte alle conseguenze della pandemia Covid e dare vita al principale gruppo del paese. E' quanto hanno confermato i due istituti con dei comunicati alla Consob spagnola dopo le indiscrezioni circolate sui media. Al momento, si legge, non è stata ancora raggiunta un'intesa ma un accordo per scambiarsi informazioni.

Il governo di Madrid, riferisce la stampa, sarebbe d'accordo anche se dall'operazione recupererà solo una parte dei 24miliardi spesi per il salvataggio nel 2012. Oltre ai 3 miliardi incassati con la cessione di quote e dividendi, la quota del 62% detenuta tramite il Frob, e che dovrebbe scendere circa il 14%, sarebbe valutata 2,5 miliardi. Il maggiore azionista sarebbe la fondazione La Caixa con il 30%.