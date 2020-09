Borsa: Europa positiva dopo avvio Wall Street

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Rimangono positive le principali Borse europee, nonostante l'avvio in calo di Wall Street, dove però il Dow Jones ha rapidamente girato al rialzo. Negli Usa sono negativi più del previsto i dati della bilancia commerciale, aumentano più delle stime le richieste di disoccupazione, mentre migliora l'indice Pmi dei servizi.

La migliore Piazza del Vecchio continente è Madrid (+1,8%), seguita da Parigi (+1,4%), Francoforte (+0,5%) e Londra (+0,3%).

Guadagna anche Milano (+0,4%), con lo spread a 142 punti.

Petrolio in calo (wti -1,1%) a 41 dollari al barile, oro in rialzo (+0,6%) a 1.943 dollari l'oncia.

L'indice d'area europeo, Stoxx 600, sale dello 0,4%, sostenuto da beni voluttuari e finanza, male invece l'informatica. Tra le auto ad avere la meglio sono Peugeot (+5,2%), Fca (+3,4%) e Volkswagen (+3,2%). (ANSA).