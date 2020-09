Aspi: De Micheli, inviata proposta su concessione

(ANSA) - CAMORINO (CANTON TICINO) , 3 SET - "Per quanto riguarda la concessione il Ministero delle Infrastrutture ha inviato nella giornata di ieri la proposta di transazione ad Autostrade per l'Italia". Lo ha detto la ministra Paola De Micheli. Una proposta "collegata agli impegni che l'azienda si era assunta nella lettera del 24 luglio al governo che noi abbiamo discusso nel cdm del 14", ha aggiunto.

A margine della firma di un accordo con la Svizzera per l'allargamento della linea ferroviaria del Sempione il giorno prima dell'inaugurazione del tunnel del Monte Ceneri, De Micheli ha detto di essere d'accordo con il ministro Gualtieri "che sul fronte della trattativa societaria c'è una complessità evidente". Ma "vanno avanti entrambi i negoziati, sia quello sulla concessione che quello che riguarda la società ". (ANSA).