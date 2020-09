Borsa: Europa avanza ancora, ottimismo su vaccino per virus

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Le Borse europee avanzano ancora e torna l'ottimismo sulle sperimentazioni dei vaccini per il coronavirus. I mercati salutano positivamente i dati sulla manifattura negli Stati Uniti e scommettono sulla possibilità di una ripresa economica globale. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro prosegue in calo a 1,1867 a Londra.

L'indice Stoxx 600 avanza dell'1,23% sostenuto dalla chimica e le telecomunicazioni. Marciano in terreno positivo Francoforte (+1,4%), Londra (+1,2%), Parigi (+1,3%) e Madrid (+0,4%).

Si mette in mostra il comparto del lusso con Adidas (+3%), Kering (+2,8%), Hermes (+2,6%) e Lvmh (+1,9%). Bene anche l'informatica (+1,8%) con Logitech (+2,7%), Nokia (+0,7%) e Hexagon (+2,7%). Bene l'energia (+0,6%), con il prezzo del petrolio che sale a 43,1 dollari il barile. Sono in rialzo Total (+0,6%), Bp (+0,3%), Shell (+0,2%).

In rosso il comparto delle banche (-0,3%) con Banco Santander (-1,4%), Credit Agricole (-0,9%) e Societe Generale (-0,6%).

(ANSA).