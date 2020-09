Borsa: Europa apre in rialzo con dati Usa, si guarda a Fed

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Le Borse europee aprono in rialzo con i dati positivi della produzione manifatturiera degli Stati Uniti. Sui mercati torna un clima di moderato ottimismo circa la ripresa economica mentre si è in attesa del Beige Book della Fed statunitense. Sullo sfondo resta l'attenzione verso la sperimentazione dei vaccini per il coronavirus. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,1879 a Londra.

Avviano le contrattazioni in terreno positivo Londra (+0,93%), Francoforte (+0,49%), Parigi (+0,64%) e Madrid (+0,23%). (ANSA).