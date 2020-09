Borsa: Europa accelera, Milano +1,8%

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Le Borse europee accelerano con gli investitori che guardano con ottimismo alle sperimentazioni sui vaccini per il coronavirus. Nel Vecchio continente avanzano Parigi e Francoforte (+2,2%), Milano (+1,8%) e Londra (+1,9%), Madrid (+1%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in calo a 1,1863 a Londra. Sempre in rialzo il prezzo del petrolio con il Wti a 42,90 dollari il barile e il Brent a 45,60. A Piazza Affari brilla Atlantia (+15%), con le indiscrezioni sull'arrivo di un accordo con Cdp per Autostrade per l'Italia. (ANSA).