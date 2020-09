Mercato auto -0,43% ad agosto in Italia, Fca -2,65%

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Il mercato italiano dell'auto recupera nel mese di agosto. Le immatricolazioni - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state 88.801 autovetture, con un calo dello 0,43% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Da inizio anno le auto vendute sono 809.655, il 38,9% in meno dell'analogo periodo del 2019.

l gruppo Fca ha venduto nello stesso mese, sempre in Italia, 20.286 auto, il 2,65% in meno dello stesso mese del 2019. La quota di mercato è pari al 22,84% (-0,52%). Negli otto mesi il gruppo ha immatricolato 190.075 vetture, con una flessione del 40,9% sull'analogo periodo dell'anno scorso e una quota pari al 23,48% (ANSA).