Mediaset: giudice Amsterdam accoglie ricorso Vivendi su Mfe

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Il Tribunale di Amsterdam ha accolto il ricorso di Vivendi sulla fusione tra Mediaset e la controllata spagnola che ha avviato la nascita e le regole di Mfe, l'holding nella quale il Biscione vuole concentrare le sue attività e partecipazioni.

In febbraio il Tribunale di Amsterdam aveva rigettato la richiesta in urgenza dei francesi di bloccare la nascita di Mfe, ritenendo che il sistema delle azioni a voto speciale non fosse in violazione della legge olandese e che l'esito della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul ricorso dei francesi contro parte della 'legge Gasparri' fosse troppo incerto e che Mfe non avesse violato le norme olandesi sulle fusioni. In aprile era stato rigettato l'appello per l''urgenza' mentre ora di fatto dal Tribunale di Amsterdam è stato analizzato il ricorso nel merito mentre domani è attesa la decisione ufficiale della Corte europea. Vivendi "è molto soddisfatta per la decisione dei giudici di Amsterdam", commenta un portavoce del gruppo francese.