Istat: occupati in recupero, ma disoccupazione sale a 9,7%

(ANSA) - ROMA, 01 SET - A luglio, dopo quattro mesi di flessioni consecutive, l'occupazione "torna a crescere, mentre, a fronte del calo dell'inattività, prosegue l'aumento del numero di persone in cerca di lavoro". Lo rileva l'Istat che registra un aumento di 85.000 occupati su giugno e un calo di 556.000unità su luglio 2019.

Il tasso di disoccupazione a luglio è al al 9,7% (+0,5 punti da giugno, +0,1 punti da luglio 2019) e, tra i giovani, raggiunge il 31,1% (+1,5 punti) tornando sopra il 30% per la prima volta da oltre un anno. I disoccupati aumentano del 5,8% (+134mila) mentre gli inattivi diminuiscono dell'1,6% (-224mila) con una contrazione che riguarda uomini, donne e tutte le classi d'età. Il tasso di inattività scende al 35,8% (-0,6 punti).

"Da febbraio 2020 - scrive l'Istat - il livello dell'occupazione è sceso di quasi 500 mila unità e le persone in cerca di lavoro sono cresciute di circa 50 mila, a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 400 mila". (ANSA).