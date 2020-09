Borsa: Milano positiva (+0,6%), bene Atlantia, giù Tim

(ANSA) - MILANO, 01 SET - In positivo Piazza Affari (+0,6%), mentre i dati Istat sul lavoro a luglio mostrano un aumento della disoccupazione, ma anche degli occupati, il primo dopo quattro mesi. Brillano Campari (+3,1%) e Banca Mediolanum (+2,3%) che rimbalza dopo le perdite del giorno precedente. Bene Atlantia (+2,2%) nonostante i conti, mentre proseguono le trattative con Cdp. In rosso invece Tim (-0,9%) dopo un esordio di seduta in rialzo, il giorno successivo all'annuncio degli accordi per le rete unica e quella secondaria. Giù Mediaset (-2,1%) con il Tribunale di Amsterdam che accoglie il ricorso di Vivendi (+1,1% a Parigi). Rimbalza Prysmian (+1,4%), su Enel (+0,9%) come Moncler.

In difficoltà le banche, da Intesa (-0,3%) a Banco Bpm e Unicredit (-0,7%) e Bper (-2,5%), mentre guadagnano Fineco (+0,8%) e Banca Mps (+1,3%), con lo spread poco sotto 147. In perdita i petroliferi, con Saipem (-1,3%) e Tenaris (-1,1%), mentre tiene Eni (+0,4%), anche se il greggio risale (wti +1,1%) a 43 dollari al barile. Male Cnh (-1,6%), debole Fca (-0,3%).

