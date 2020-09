Borsa: Milano gira in calo (-0,5%), giù Bper, sprint Tiscali

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Piazza Affari gira in calo (Ftse Mib -0,5%), pur con lo spread tra Btp e Bund in calo a 145,7 punti. Pesa Bper (-3%), in luce Tiscali (+44% a 2,6 centesimi) sull'onda lunga dell'accordo commerciale per il coinvolgimento di FiberCop, la società per la rete varata ieri dal Cda di Tim (-1,45%), primo passo verso una società unica della rete con OpenFiber entro il prossimo mese di marzo. Brillante anche Mondadori (+5%), spinta dagli analisti di Equita che hanno elevato la raccomandazione ad 'acquistare' (buy). Segno meno per Unicredit (-1,2%) e Banco Bpm (-1,1%), più cauta Intesa (-0,65%), positiva Mps (+0,7%).Il rialzo del greggio (Wti +1%) di nuovo sopra quota 43,03 dollari al barile non impedisce le vendite su Saipem (-2,4%) ed Eni (-0,9%). Segno meno per Cnh (-2,44%) Fca (-1,66%), più cauta invece Ferrari (-0,37%). Come altri rivali europei i titoli delle 4 ruote soffrono dopo i dati sulle vendite di auto in Francia e Spagna in agosto. (ANSA).