Borsa: Milano apre in rialzo +0,7%, su scudi Tim

(ANSA) - MILANO, 01 SET - La seduta di scambi alla Borsa di Milano inizia sotto il segno di Tim. L'indice Ftse Mib sale dello 0,7% a 19.761 punti e tra i titoli in evidenza c'è quello del gruppo telefonico (+1,7% a 0,4 euro)che ieri a mercati chiusi ha annunciato l'accordo con Cdp per lavorare alla rete unica e l'accordo con Kkr e Fastweb per creare FiberCop, in cui separare la rete secondaria. Sugli scudi in avvio anche Diasorin e Campari con un rialzo dell'1,6 per cento. (ANSA).