Borsa: Asia poco variata, Tokyo cauta

(ANSA) - MILANO, 01 SET - In Asia, frenati dai titoli It e tlc, gli indici sono poco variati. Tokyo, dopo aver oscillato per tutta la seduta chiude a -0,09%, sui minimi di giornata mentre il partito liberal democratico discute su chi sarà il sostituto del prmo ministro Shinzo Abe. Hong Kong resta sulla parità (+0,07%) con Tencent (+2%) che guida il listino , Shanghai -0,03 per cento. (ANSA).