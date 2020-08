Cambi: euro in rialzo sul dollaro a 1,1901

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Euro in rialzo sul dollaro in apertura di mattinata. La moneta unica europea viene scambiata a quota 1,1901, in lieve rialzo rispetto alla chiusura a 1,1894 di venerdì a New York. Rispetto allo yen l'euro passa di mano a 125,72. (ANSA).