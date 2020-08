Borsa: Milano sale (+1,1%) dopo dato Pil e con Europa

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - In crescita Piazza Affari (+1,1%), dopo la diffusione del Pil del secondo trimestre(-12,8%), nonostante in calo più del previsto, il rialzo dei prezzi registrato dall'Istat, e la stima di Confcommercio sul fatto che la crisi da Covid-19 brucerà 116 miliardi di consumi nell'anno.

Rimbalzo di Diasorin (+4,8%, dopo le ingenti perdite della settimana scorsa, mentre Tim sale (+2,1%) nel giorno del Cda anche di Cdp sulla rete e Mediobanca cresce (+2,3%) ancora sul via libera Bce all'aumento di Delfin. Inistat positivo i petroliferi con la crescita del greggio (wti +1,2%) a 43,4 dollari al barile, con rialzi per Saipem (+2,2%), Tenaris (+2,1%) e Eni (+1,3%). Vola Italgas (+2,4%) e vanno bene Campari (+1,9%), Cnh (+1,9%) e Pirelli (+1,7%). In forma Fca (+1,6%). Il lusso gode dell'andamento di mercati asiatici con Moncler che guadagna (+2,4%) e anche Ferragamo (+1,2%).

Meno ottimiste le banche, da Unicredit (+0,9%) a Intesa (+0,7%), Mps (+0,4%), dopo il via libera Bce alla cessione dei crediti deteriorati, e Fineco (+0,2%), in rosso Bper (-0,2%), pur con lo spread a 144. (ANSA).