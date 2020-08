Borsa: Milano ottimista con petroliferi, sprint di Tim

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - In rialzo la Borsa di Milano in apertura di settimana, con i petroliferi che corrono, spinti dal rialzo del greggio (wti +0,7%) a 43,3 dollari al barile. I guadagni sono soprattutto per Tenaris (+1,7%), Saipem (+1,6%), ma anche Eni (+1%). In corsa Tim (+2,2%). Rimbalzo di Diasorin (+3,3%), dopo le forti perdite della settimana precedente. In crescita Mediobanca (+2,1%), ancora in scia al via libera della Bce all'aumento della quota di Delfin. Guadagni per Campari (+1,9%) e Moncler (+1,8%).

Meno brillanti le banche, da Unicredit e Intesa (+0,7%), Banco Bpm (+0,4%), Fineco (+0,3%), in negativo Bper (-0,6%), piatta Mps, dopo che la settimana precedente ha ricevuto il via libera Bce alla cessione dei crediti deteriorati.

Tra i titoli forti della mattinata Italgas (+1,5%) e Stm (+1,4%), con Cnh (+1,3%) e Exor (+1,2%), stentano invece Poste (+0,2%) e perdono Unipol (-0,2%) e A2a (-0,4%). (ANSA).