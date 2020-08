Borsa: Milano (+0,2%) riduce rialzo, corrono Unicredit e Tim

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - La Borsa di Milano riduce il rialzo iniziale con il Ftse Mib che guadagna lo 0,2% a 19.889 punti. A Piazza Affari corrono Tim (+2,8%), con le vicende della rete unica, e Mps (+2,2%) dopo il via libera della Bce ad Amco.

Bene il comparto delle banche con lo spread tra Btp e Bund stabie a 143 punti. Si mette in mostra Unicredit (+3,4%). In rialzo anche Intesa (+1,3%), Banco Bpm (+1,2%) e Bper (+1,3%).

Poco mossi titoli legati al petrolio con Eni (-0,2%), Saipem (-0,1%) mentre è in controtendenza Tenaris (+0,3%). In rosso le utility con Snam e Italgas (-0,3%), Hera e A2a (-0,1%). (ANSA).