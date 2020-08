Borsa: Asia chiude contrastata con voci dimissioni Abe

(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Le Borse asiatiche chiudono contrastate dopo la svolta della Fed sull'inflazione e con le indiscrezioni sulle dimissioni del premier giapponese Shinzo Abe. Sullo sfondo restano i timori per i nuovi contagi da coronavirus mentre si resta in attesa dell'arrivo dei vaccini.

Chiude in netto calo Tokyo (-1,41%). Sul mercato valutario lo yen si è andato apprezzando nuovamente sul dollaro a 106,20, e poco sopra 126 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+1,64%), Shanghai (+1,61%), Shenzhen (+1,91%), Mumbai (+1%), Seul (+0,4%).

Giornata ricca di dati macroeconomici. In arrivo dalla Germania l'indice della fiducia dei consumatori e dei prezzi all'importazione; dalla Francia il Pil del secondo trimestre e l'inflazione; dall'Italia previsti i dati sui consumi, la fiducia delle imprese e i prezzi alla produzione. Dall'Eurozona l'indice della fiducia dei consumatori. Dagli Stati Uniti prevista la bilancia commerciale, i dati sui consumi e le scorte all'ingrosso. (ANSA).