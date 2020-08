Tim: conclude forte in Borsa (+3,4%) dopo intesa rete unica

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Chiusura in accelerazione per Tim in Piazza Affari dopo l'intesa politica per un percorso sulla rete unica al quale partecipi anche Cdp: il gruppo delle Tlc ha concluso la giornata in rialzo del 3,4% a 0,4 euro. Il mercato in precedenza aveva anche premiato l'accordo commerciale con Tiscali, facendo viaggiare per tutto il primo pomeriggio Tim in aumento oltre il punto percentuale. (ANSA).