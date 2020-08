Borsa: mercati cauti dopo Powell e Wall street, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 27 AGO - Listini azionari europei sempre attorno alla parità dopo le prime dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Jerome Powell all'incontro di Jackson Hole e l'avvio di Wall street: la Borsa di Londra sale dello 0,1%, Parigi è piatta e Francoforte cede lo 0,1%, mentre a Milano l'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,3%.

In Piazza Affari il titolo peggiore nel paniere a elevata capitalizzazione resta Diasorin che scende del 7% dopo la corsa della vigilia. In calo dell'1,4% Intesa e dell'1,3% Unicredit nonostante la tenuta dei titoli di Stato italiani. In rialzo di un punto percentuale Tim dopo l'accordo con Tiscali mentre resta molto forte Prysmian, in aumento del 2,6%. (ANSA).