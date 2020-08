Borsa: Milano gira in positivo (+0,3%)

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Ha girato in positivo (+0,3%) la Borsa di Milano, dopo un'apertura in calo, che era in linea con le altre principali Piazze europee. Con lo spread Btp-Bund a 145 punti base, sono in forma le banche , a partire da Unicredit (+1%), Bper (+0,9%) e Intesa (+0,5%). In cima al listino principale campeggia Tim (+3,4%) mentre resta aperta la questione rete unica. Bene Mediobanca (+2%) e Unipol (+1,2%). In forma i petroliferi, a iniziare da Tenaris (+0,6%) e Saipem (+0,5%), meno Eni (+0,2%), col greggio piatto (wti +0,09%) a 43,38 dollari al barile, con l'uragano nel Golfo del Messico che incombe sulla produzione negli Usa. Per le auto guadagna Fca (+0,5%).

Male le utility, con perdite per Hera (-1,3%), Terna (-0,7%) e Italgas (-0,5%). In calo Enel (-0,3%) e nell'industria giù Prysmian (-0,9%). In giornata l'asta di Ctz per un importo compreso tra 2,5 e 3 miliardi. (ANSA).