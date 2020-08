Borsa: Europa prosegue incerta dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Le Borse europee proseguono in certe dopo l'avvio debole di Wall Street. Sui mercati sfuma la fiducia in una distensione tra Usa-Cina e con le sperimentazioni sui vaccini che proseguono e i contagi che continuano a crescere in alcuni Paesi. Sul versante valutario resta stabile l'euro sul dollaro a 1,1817 a Londra.

In terreno positivo Parigi e Francoforte (+0,3%), Madrid e Milano (+0,2%), mentre è debole Londra (-0,1%). Nel Vecchio continente bene l'informatica (+1,2%) e le auto (+0,9%) mentre sono in rosso le Tlc (-0,5%) e le utility (-0,3%).

A Piazza Affari prosegue la corsa di Tim (+4,7%), con le vicende relative alla rete unica, e Mediobanca (+2,8%), dopo il via libera della Bce a Delfin di Leonardo Del Vecchio di salire fino al 20% di Piazzetta Cuccia. In fondo al listino le utility con Terna (-1,9%), Hera (-1,6%), A2a (-1,5%). (ANSA).