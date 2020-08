Borsa: Milano riduce rialzo (+0,2%), spread oltre 146 punti

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Riduce il rialzo Piazza Affari in concomitanza con il rialzo dello spread tra Btp e Bund a 146,2 punti. In particolare rallentano Bper (+1,67%), Unicredit (+1,62%), Generali (+1,14%), Intesa (+0,67%) , Mps (+0,6%) e, soprattutto, Banco Bpm (+0,3%). Gira in calo Eni (-0,5%) con il greggio fiacco (Wti -0,12%), ma sopra ai 42,5 dollari al barile.

Riduce il rialzo Tim (+0,48%), mentre Recordati (+0,69%) prosegue dopo il via libera della Fda Usa a un collirio terapeutico. Pesa Saipem (-1,32%), che ha siglato un protocollo d'intesa per un parco eolico nell'Alto Adriatico al largo di Ravenna. Giù Interpump (-1,28%), Amplifon (-0,76%), Hera (-0,7%) ed Exor (-0,65%), insieme a Cnh (-0,57%), mentre tiene Fca (+0,3%). (ANSA).