Borsa: Milano chiude in calo -0,4% con auto ed energia

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - La Borsa di Milano si indebolisce sul finale di seduta e l'indice di riferimento, il Ftse Mib chiude in calo dello 0,4% a 20.030 punti. Ad appesantire il listino gli automobilistici con Cnh in ribasso del 2,18%, Fca dell'1,14% e Pirelli dell'1,03%. Scivolone anche per Tim che lascia l'1,39% mentre prosegue si infiamma il dibattito sulla rete unica. Giù anche i titoli dell'energia con Enel in calo dello 0,79% e Terna dell'1,03%, Eni dell'1,38%Le banche, in spolvero durante la mattinata sull'ipotesi di una bad bank europea, scivolano in ribasso nella seconda metà della giornata.

Unicredit ha perdo lo 0,59%, Intesa Sanpaolo lo 0,28%. Ha tenuto Nexi (+1%) (ANSA).