Borsa: Europa sale con Pil e fiducia Germania, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Prosegue in rialzo la seduta delle principali borse europee dopo l'arretramento inferiore alle stime del Pil tedesco e il rialzo della fiducia delle imprese in Germania in agosto. Si muovono quasi all'unisono Milano (+0,64%) e Francoforte (+0,62%), precedute da Parigi e Madrid (+0,75% entrambe), mentre resta indietro Londra ((+0,13%). Positivi i futures Usa in attesa del Redbook mensile sul commercio, degli indici dei prezzi e delle vendite di abitazioni, della fiducia dei consumatori e dell'indice manifatturiero della Fed di Richmond. Ma l'attenzione è posta sul discorso che il presidente della Fed Jerome Powell terrà fra due giorni in apertura del simposio di Jackson Hole, quest'anno in modalità virtuale anti-Covid.

Acquisti sui bancari Ing (+3,63%), Bper (+2,35%), Bbva (+2%) e Unicredit (+1,74%), insieme a Banco Bpm e Intesa (+0,8% entrambe). Più cauta Mps (+0,48%), dopo uno slancio iniziale.

Fiacchi i petroliferi Bp (-0,2%), Shell (-0,3%) ed Eni (-0,22%), con il greggio Wti poco mosso, sopra quota 42,5 dollari al barile. Debole Essilux (-1%), che valuta se ricorrere alla decisione del Tribunale di Rotterdam, che ne ha respinto la richiesta di informazioni per l'acquisizione di GrandVision.

Sugli scudi Iag (+4,2%), l'unione tra British e Iberia, Easyjet (+4%), Ryanair (+2,74%), Air France (+2,9%) e Lufthansa (+2%).

(ANSA).