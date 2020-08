Borsa: Europa in rialzo attende Wall Street, Milano +2,1%

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Le Borse europee proseguono in rialzo, in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in positivo. I mercati scommettono sulle sperimentazioni in corso per un vaccino che fermi la pandemia da coronavirus. Tra gli investitori c'è anche ottimismo per un disgelo dei rapporti tra Usa e Cina, mentre si attende il discorso del presidente della Fed Jerome Powell al simposio di Jackson Hole. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,1834 a Londra ed il petrolio si attesta a 42,63 dollari a barile, in crescita dello 0,7%.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dell'1,8%. In forte rialzo Francoforte (+2,4%), Parigi (+2,3%), Milano (+2,1%), Londra (+1,9%) e Madrid (+1,7%).

A Piazza Affari brillano Stm (+3,5%), Azimut (+3,5%) e Interpump (+3,3%). Bene i titoli legati al petrolio con Eni (+3,3%), Saipem (+2,9%) e Tenaris (+2%). In positivo le banche con Bper (+2,2%), Unicredit (+1,6%), Intesa (+1,4%), con l'avvio dell'acquisto delle azioni residue di Ubi (+1,3%), mentre è in controtendenza Mps (-0,2%) (ANSA).