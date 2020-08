Borsa: Europa in forte rialzo spera in vaccino per virus

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Le Borse europee sono in forte in rialzo dopo un performance non proprio esaltante della settimana scorsa. Gli investitori spostano la loro attenzione, secondo gli analisti finanziari, dalle vicende Usa-Cina sul commercio globale all'andamento della sperimentazione del vaccino per contrastare la pandemia. Le ultime notizie sulle sperimentazioni fanno ben sperare per il futuro. L'indice d'area stoxx 600 avanza dell'1,6%. Marciano in rialzo Francoforte (2,1%), Parigi (+2%), Londra (+1,7%), Milano (+1,8%) e Madrid (+1,3%). (ANSA).