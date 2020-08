Borsa: Europa corre con energia e farmaceutica

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Le Borse europee proseguono in rialzo, sostenute dai comparti dell'energia (2,8%) e della farmaceutica (+1,7%). I mercati guardano con favore alle sperimentazioni dei vaccini per il coronavirus e con i futures statunitensi in rialzo. Avanza ancora l'euro sul dollaro a 1,1839 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,7%. Corrono Francoforte (+2,2%), Parigi e Milano (+2,1%), Londra (+1,8%) e Madrid (+1,6%). Nel comparto dell'energia si mettono in mostra Total (+3,2%), Shell (+2,8%), Bp (+2,5%) e Repsol (+3,2%), con il prezzo del petrolio in risalita.

Tonico il comparto farmaceutico con Grifols e AstraZeneca (+3,2%), Bayer (+3%), Sanofi (+2,4%) e Roche (+1,4%). Bene le banche (+1,7%) dove avanzano Societe Generale (+2,9%), Banco Santander (+2,7%) e Bnp Paribas (+2,5%). (ANSA).