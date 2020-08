Pil: Gualtieri, condizioni per fortissimo rimbalzo

"Siamo di fronte alla più significativa contrazione del Pil della storia del nostro Paese ma tutti gli indicatori degli ultimi mesi ci dicono che ci sono le condizioni, e i primi dati hanno sorpreso positivamente gli osservatori, per avere un terzo trimestre di fortissimo rimbalzo e una chiusura dell'anno non lontano dalle previsioni originali che il governo aveva dato". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in collegamento col meeting di Rimini ad una tavola rotonda dal tema: "Verso un'economia sostenibile. La sfida della ripartenza". (ANSA).