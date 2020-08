Borsa:Europa resta in rosso, pesano compagnie aeree e banche

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Le Borse europee proseguono in territorio negativo con gli investitori che temono un rallentamento della crescita globale. Le valutazioni della Fed hanno raffreddato gli entusiasi sulla ripresa economica mentre si attendono i verbali della Bce per capire le prossime mosse di Francoforte. Permangono i timori per una nuova ondata di contagi da coronavirus e le tensioni tra Usa e Cina. Sul fronte valutario continua il lieve calo dell'euro sul dollaro che si attesta a 1,1838 a Londra.

Nel Vecchio continente l'indice d'area stoxx 600 cede l'1% appesantito dalle banche (-2%) e dalle compagnie aree (-3,5%).

Marciano in rosso Parigi (-1,4%), Madrid e Milano (-1,3%), Francoforte e Londra (-1,1%).

A Piazza Affari pesanti le banche con Mediobanca (-2,4%), Unicredit (-2,3%), Banco Bpm (-2,2%) e Intesa (-1,8%). In calo anche i titoli legati al petrolio con Eni (-1,6%), Tenaris (-0,5%) mentre è in controtendenza Saipem (+0,6%). In rialzo Diasorin (+0,9%), Recordati (+0,3%) e Fineco (+0,1%). (ANSA).