Borsa: Europa prosegue in calo, soffrono compagnie aeree

(ANSA) - MILANO, 20 AGO - Le Borse europee proseguono in calo, dopo le valutazioni della Fed che ha raffreddato gli entusiasmi sulla ripresa economica. Attesi per oggi pomeriggio i verbali della Bce con gli investitori che cercheranno di capire le prossime mosse della Banca centrale europea. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per le tensioni tra Usa e Cina e per una nuova ondata di contagi da coronavirus. Sul versante valutario è in calo l'euro sul dollaro a 1,1850 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,7%. Seduta in rosso per Madrid (-0,9%), Parigi (-0,8%), Francoforte e Londra (-0,6%). I listini sono appesantiti dalle banche (-1,6%), dall'hi-tech (-1,1%) e dall'energia (-1%).

Tra gli istituti di credito in calo Credit Agricole e Banco Santander (-2,6%) e Bnp Paribas (-2,4%). Male anche il settore dell'auto con Renault (-2,9%), Daimler (-1,9%), Volkswagen (-1,7%) e Peugeot (-1,4%). Soffrono le compagnie aeree con Ryanair (-4%), Lufthansa (-2,3%) e easyJet (-1,9%). (ANSA).