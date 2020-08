Borsa: Milano gira in calo (-0,4%) con Saipem ed Eni

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Gira in calo PiazzaAffari dopo uno spunto iniziale. L'indice Ftse Mib cede lo 0,42% a 19.761 punti, frenato dal Saipem (-1,74%) ed Eni (-0,6%) con il greggio in calo dello 0,8% a 42,77 dollari, ,nel giorno del vertice dei Paesi di Opec+. Segno meno per Intesa (-0,4%), Unicredit (-0,45%) e banco Bpm (-0,1%) con lo spread in rialzo a 140,4 punti. Resistono in territorio positivo Moncler (+0,83%) e Pirelli (+0,05%), mentre, tra i titoli a minor capitalizzazione la Roma (+5,19% a 38,4 centesimi) mantiene le distanze dal prezzo di 11,65 centesimi dell'Opa di Friedkin. (ANSA).