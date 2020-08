Borsa: Europa migliora con futures Usa, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - I futures sull'avvio di Wall street che si sono portati attorno alla parità hanno aiutato le Borse europee a lasciare il terreno negativo dell'avvio e passare in lieve rialzo: Milano è di qualche frazione la migliore con un aumento dello dello 0,6%, seguita da Francoforte (+0,5%), Parigi (+0,4%) e Londra, che sale dello 0,3%.

Con l'oro che comunque continua a correre sopra i 2.000 dollari l'oncia, in Piazza Affari migliorano soprattutto Banco Bpm (+2%), Leonardo (+1,7% dopo il calo di ieri) e Unipol (+1,6%), seguiti da Enel, Unicredit e Pirelli che salgono dell'1,3%.

Ancora qualche vendita su Exor, che scende dello 0,7%, e Diasorin, in calo di circa un punto percentuale. (ANSA).