Borsa: Asia contrastata su Usa-Cina, scivola Seul

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Seduta senza una direzione precisa per le Borse asiatiche e dell'area del Pacifico, incerte guardando alle tensioni crescenti Cina-Usa e alla stagnazione del prezzo del petrolio. Con la Corea alle prese di nuovo con i contagi Covid, scivolone per il listino di Seul, sceso del 2,4% con l'indice Kospi e del 4% con il 'tecnologico' Kosdaq.

In ribasso dello 0,2% a Tokyo il Nikkei 225 e sulla stessa linea si muove in chiusura Hong Kong. In aumento dello 0,7% il finale della Borsa di Sidney, mentre sta scendendo dello 0,4% Singapore, con i mercati cinesi di poche frazioni sopra la parità.

Negativi i futures sull'avvio delle Borse europee. (ANSA).