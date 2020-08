Borsa: Europa in cauto rialzo in avvio seduta

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Le Borse in Europa seguono i listini in Cina e aprono in rialzo ma con Cautela. Francoforte sale dello 0,18% a quota 12.924, Parigi dello 0,19% a 4.972 punti e Londra resta piatta (+0,04% a 6092 punti. Milano dopo un'apertura in rialzo scivola in terreno negativo e dede lo 0,47 per cento. I guadagni sui listini sono tutti per i petroliferi mentre viaggi e tempo libero restano sotto pressione. (ANSA).