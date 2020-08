Oro: in calo a 1.949 dollari l'oncia

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Quotazioni dell'oro in lieve calo sui mercati asiatici: dopo i record che l scorsa settimana hanno portato i prezzi fino a 2.075 dollari l'oncia il metallo ha ritracciato nelle ultime sedute anche a fronte di un balzo dei Treasury Usa, anche se , secondo gli analisti, il trend rimane favoevole per le quotazioni. Stamani il lingotto con consegna immediata passa i mano 1.949 dollari l'oncia, in calo dello 0,2%. (ANSA).