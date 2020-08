Borsa: Milano chiude in calo (-1,13%)

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Chiusura in deciso calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in flessione dell'1,13% a 20.028 punti, in una giornata contrassegnata dai timori per gli impatti sull'economia dell'epidemia di coronavirus. (ANSA).