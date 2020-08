Borsa: Europa chiude in deciso calo con timori per economia

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Chiusura in deciso ribasso per le principali Borse europee, che scontano i timori sulla traiettoria della ripresa dell'economia dopo il crollo del Pil dell'Eurozona nel secondo trimestre e una serie di dati macro inferiori alle attese, dagli Usa alla Cina. Londra ha terminato le contrattazioni in ribasso dell'1,55% a 6.090 punti, Parigi dell'1,58% a 4.962 punti e Francoforte dello 0,71% a 12.901 punti (ANSA).