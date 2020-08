Pmi:Edo Radici Felici premiata da Officina Mps

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - È Edo Radici Felici la startup che si aggiudica il premio per l'iniziativa dedicata all'innovazione nel settore agroalimentare lanciata da OfficinaMPS, laboratorio permanente e community di Banca Monte dei Paschi di Siena, realizzato in collaborazione con Accenture, dedicato alle start up e PMI innovative. La società che progetta e realizza impianti fuori suolo innovativi e sostenibili per la coltivazione riceverà 25mila euro e porterà all'interno del Gruppo Mps competenze e idee innovative contribuendo a creare un network con le aziende agroalimentari del territorio.

In linea con il percorso intrapreso dalla Banca e con gli Obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nell'ambito dell'iniziativa è stato assegnato un riconoscimento speciale a Tessa che ha ideato una soluzione altamente tecnologica per la gestione efficiente delle risorse nell'agricoltura di precisione attraverso una serie di strumenti innovativi e servizi software basati sull'intelligenza artificiale. (ANSA).