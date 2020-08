Mediaset: non rinunciamo a risarcimento da Vivendi

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Mediaset "ribadisce la massima disponibilità a esaminare proposte concrete che siano di interesse per tutti gli azionisti, senza tuttavia rinunciare al risarcimento". Lo afferma una nota del Biscione dopo che è emerso uno scambio di lettere con il socio francese dalle quali può iniziare un confronto su Mfe, l'holding nella quale Mediaset intende concentrare le sue attività e partecipazioni. "L'unica proposta pervenuta da Vivendi consiste nella rinuncia reciproca e senza esborsi a tutte le cause in atto", aggiunge il Biscione.

